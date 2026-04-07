Він заявив, що відновлення судноплавства через Ормузьку протоку є «великим пріоритетом».

Президент США Дональд Трамп заявив, що США можуть «знищити Іран за одну ніч».

Як пише Financial Times, так він посилює свої погрози на адресу Тегерана та вимагаючи відкрити Ормузьку протоку як частину будь-якої останньої угоди про припинення війни.

Президент США зробив ці заяви в Білому домі напередодні встановленого ним дедлайну – 20:00 за східним часом у вівторок, до якого Іран має погодитися на угоду з Вашингтоном або зіткнутися з новими ударами по цивільній інфраструктурі, включно з мостами та електростанціями.

«Усю країну можна знищити за одну ніч, і ця ніч може бути вже завтра», – сказав Трамп журналістам.

Він попередив, що США мають план, за яким «кожен міст в Ірані буде зруйнований», а «кожна електростанція перестане існувати – горітиме, вибухатиме і більше ніколи не працюватиме» вже за кілька годин після завершення дедлайну.

Також американський лідер наголосив, що відновлення судноплавства через Ормузьку протоку є «дуже великим пріоритетом» і має бути частиною будь-якої угоди про перемир’я. Трамп додав, що США очікують контролювати нафтовий сектор Ірану після війни, бо «переможцю належить здобич».

Вище військове командування Ірану назвало ці погрози «маревними». Раніше Тегеран заявив, що відхилив запропонований США план припинення вогню.

Попри те, що раніше Трамп заявляв про швидке завершення війни, у понеділок він визнав, що не знає, чи конфлікт загостриться, чи завершиться найближчим часом, хоча переговори тривають.

Іран, у свою чергу, пригрозив «нищівними» ударами у відповідь на можливі нові атаки США чи Ізраїлю по цивільній інфраструктурі

Трамп перебуває під сильним тиском через необхідність завершити конфлікт на тлі падіння його рейтингу та зростання цін на пальне. Раніше він різко висловлювався про Іран у соцмережах, погрожуючи, що країна «житиме в пеклі», якщо не відкриє Ормузьку протоку.

За даними іранських державних ЗМІ, Тегеран вимагає, щоб будь-яка угода передбачала «постійне завершення війни», скасування американських санкцій і гарантії безпечного судноплавства через Ормузьку протоку.