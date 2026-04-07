ГоловнаСвіт

У США затримали племінницю ліквідованого за наказом Трампа іранського генерала

Дозвіл на проживання для родички командувача КВІР було анульовано.

У США затримали племінницю ліквідованого за наказом Трампа іранського генерала
Касем Сулеймані
Фото: EPA/UPG

У Лос-Анджелесі співробітники американського міграційного агентства ICE затримали племінницю іранського генерала Сулеймані, який у 2020 році був вбитий армією США за наказом президента Дональда Трампа.

Як пише Fox News, Хаміде Сулеймані Афшар разом з дочкою проживали на території США на підставі отриманої грін-карти. Цей документ було анульовано розпорядженням державного секретаря Марко Рубіо.

За словами правоохоронців, родичка колишнього командувача Корпусу вартових ісламської революції поширювала в Америці іранську пропаганду, святкувала напади Ірану на американських військових і союзників США у Перській затоці, розхвалювала нового верховного лідера ісламської республіки і називала Америку "великим сатаною".

КВІР, яким командував дядько затриманої, на території США визнано міжнародною терористичною організацією. Касем Сулеймані був ліквідований цільовим авіаударом американських збройних сил за рік до завершення першого президентського терміну Трампа. 

Племінниця генерала, яка, як зазначають в ICE "вела розкішний спосіб життя у Лос-Анджелесі", наразі утримується в одному з антиміграційних центрів на території Техасу.

  • Трамп пригрозив Ірану, що упродовж найближчої доби завдасть ударів по критичній інфраструктурі, якщо у Тегерані не розблокують Ормузьку протоку і не підуть на перемир'я.

 

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies