СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Тимчасова президентка Венесуели перевищила законний термін перебування на посаді

Формально главою держави досі залишається Ніколас Мадуро.

Тимчасова президентка Венесуели перевищила законний термін перебування на посаді
Делсі Родрігес
Фото: EPA/UPG

Делсі Родрігес продовжує виконувати обов'язки тимчасової президентки Венесуели, хоча, згідно із законом, вже не має на це права.

Як пише Associated Press, верховний суд латиноамериканської країни у січні після операції США з усунення Ніколаса Мадуро від влади постановив, що віцепрезидентка має перебувати на посаді номер один упродовж 90 днів.

Термін вже вичерпано, а Національні збори не провели голосування, щоб законним чином продовжити каденцію Родрігес ще на три місяці. Але сама тимчасова президентка ніяк не коментувала цей факт і продовжує роботу.

Де-юре президентом залишається Мадуро, якого разом з дружиною зараз судять у Сполучених Штатах. Долю майбутніх президентських виборів мали б вирішити у Вашингтоні, але Дональд Трамп і його адміністрація нині занадто заклопотані війною проти Ірану.

Читайте також
