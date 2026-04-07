Тимчасова президентка Венесуели перевищила законний термін перебування на посаді

Делсі Родрігес продовжує виконувати обов'язки тимчасової президентки Венесуели, хоча, згідно із законом, вже не має на це права.

Як пише Associated Press, верховний суд латиноамериканської країни у січні після операції США з усунення Ніколаса Мадуро від влади постановив, що віцепрезидентка має перебувати на посаді номер один упродовж 90 днів.

Термін вже вичерпано, а Національні збори не провели голосування, щоб законним чином продовжити каденцію Родрігес ще на три місяці. Але сама тимчасова президентка ніяк не коментувала цей факт і продовжує роботу.

Де-юре президентом залишається Мадуро, якого разом з дружиною зараз судять у Сполучених Штатах. Долю майбутніх президентських виборів мали б вирішити у Вашингтоні, але Дональд Трамп і його адміністрація нині занадто заклопотані війною проти Ірану.