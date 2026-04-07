Орбан обіцяє змусити Україну відновити постачання російської нафти в разі перемоги на виборах

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що має план примусу України до відновлення роботи нафтопроводу «Дружба», передає «Європейська правда».

На спільній пресконференції з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом Орбан сказав, що уряд зобов'язаний забезпечити країну енергією, тому відновлення транзиту російської нафти є пріоритетом. За його словами, план реалізують крок за кроком, і після перемоги його партії «Фідес» на виборах 12 квітня в українців нібито не залишиться іншого вибору, як зняти блокаду.

Прем’єр висловив упевненість, що після цього Угорщина зможе повернутися до нормального функціонування економіки.

Глава угорського уряду також звинуватив Україну в навмисному припиненні постачання через «Дружбу». На думку Орбана, Київ робить це спеціально, аби вплинути на результати голосування та сприяти приходу до влади в Угорщині проукраїнського уряду.

Джей Ді Венс під час зустрічі підтримав позицію Орбана щодо енергетичної безпеки. Він зазначив, що європейським лідерам варто було б уважніше вивчати приклад Угорщини, де ціни на енергоносії залишаються нижчими, ніж у багатьох інших країнах ЄС.