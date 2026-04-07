Орбан обіцяє змусити Україну відновити постачання російської нафти в разі перемоги на виборах

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що має план примусу України до відновлення роботи нафтопроводу «Дружба», передає «Європейська правда».
На спільній пресконференції з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом Орбан сказав, що уряд зобов'язаний забезпечити країну енергією, тому відновлення транзиту російської нафти є пріоритетом. За його словами, план реалізують крок за кроком, і після перемоги його партії «Фідес» на виборах 12 квітня в українців нібито не залишиться іншого вибору, як зняти блокаду.
Прем’єр висловив упевненість, що після цього Угорщина зможе повернутися до нормального функціонування економіки.
Глава угорського уряду також звинуватив Україну в навмисному припиненні постачання через «Дружбу». На думку Орбана, Київ робить це спеціально, аби вплинути на результати голосування та сприяти приходу до влади в Угорщині проукраїнського уряду.
Джей Ді Венс під час зустрічі підтримав позицію Орбана щодо енергетичної безпеки. Він зазначив, що європейським лідерам варто було б уважніше вивчати приклад Угорщини, де ціни на енергоносії залишаються нижчими, ніж у багатьох інших країнах ЄС.
- Тим часом ЄС обговорює плани дій на випадок, якщо угорський прем’єр Віктор Орбан виграє ще один термін на виборах 12 квітня.
- Як пише Politico із посиланням на 10 дипломатів, країни ЄС розглядають кілька ідей, щоб запобігти порушенню функціонування блоку з боку прем'єр-міністра Угорщини, а в деяких випадках і будь-якого іншого проблемного лідера.Серед варіантів: зміна процедури голосування, скорочення фінансування та навіть виключення з ЄС.