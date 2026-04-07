Унаслідок ізраїльських ударів по Смузі Гази загинуло 12 людей

У понеділок ізраїльський авіаудар біля школи, де мешкають переміщені палестинці у Смузі Гази, вбив щонайменше 10 людей та поранив кількох інших.

Про це повідомляє France24 з посиланням на представників охорони здоров'я анклаву.

“Це останній акт насильства, який затьмарив крихку угоду про припинення вогню в Газі, яку підтримує США”, – зазначає видання.

За словами медиків і місцевих жителів, перед атакою сталися сутички між палестинцями та членами підконтрольного Ізраїлю збройного формування. Очевидці стверджують, що бойовики напали на школу, намагаючись викрасти людей.

Під час зіткнень на схід від табору біженців Аль-Магазі в центральній частині Смуги Газу, ізраїльські безпілотники випустили по району дві ракети, вбивши 10 і поранивши кількох людей. Точна кількість загиблих наразі не встановлена.

Також у місті Газа внаслідок ізраїльського авіаудару загинув палестинець, дитина отримала поранення. На момент атаки вони їхали на мотоциклі, повідомили медики.

Окрім того, відомо, що ізраїльські війська вбили ще одного палестинця, коли відкрили вогонь по транспортному засобу в центральній частині Гази, унаслідок чого кількість загиблих у понеділок зросла щонайменше до 12 осіб.

Водночас лідер одного з підконтрольних Ізраїлю збройних формувань заявив на відео, що вони вбили п'ятьох бойовиків палестинського угруповання ХАМАС.

Додамо, генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що під час безпекового інциденту у Смузі Гази загинув підрядник, що спонукало організацію призупинити медичну евакуацію з Гази через пункт пропуску “Рафах” до Єгипту.