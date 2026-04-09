Зеленський: США ігнорують докази допомоги Росії Ірану, бо довіряють Путіну

Президент України Володимир Зеленський у подкасті The Rest Is Politics заявив, що США проігнорували переконливі докази того, що Росія допомагала Ірану наводити удари по американських базах на Близькому Сході, оскільки «довіряють» Путіну, передає The Guardian.

Зеленський сказав, що намагався привернути увагу Білого дому до тісної співпраці Москви й Тегерана.

За його словами, російські військові супутники фотографували критичну енергетичну інфраструктуру в країнах Перської затоки та в Ізраїлі, а також розташування баз армії США в регіоні. Ці дані та знімки, як він стверджує, Кремль передавав іранському режиму для координації атак.

«Я про це публічно говорив. Чи була реакція США на Росію з вимогою це припинити?» — риторично запитав Зеленський. Він додав: «Проблема в тому, що вони довіряють Путіну. І це прикро».