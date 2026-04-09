Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Зеленський: США ігнорують докази допомоги Росії Ірану, бо довіряють Путіну

Президент України розповів, що росіяни передавали іранцям супутникові знімки, зокрема американських військових баз, для координації атак.

Зеленський і Трамп у Білому домі (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський у подкасті The Rest Is Politics заявив, що США проігнорували переконливі докази того, що Росія допомагала Ірану наводити удари по американських базах на Близькому Сході, оскільки «довіряють» Путіну, передає The Guardian

Зеленський сказав, що намагався привернути увагу Білого дому до тісної співпраці Москви й Тегерана.

За його словами, російські військові супутники фотографували критичну енергетичну інфраструктуру в країнах Перської затоки та в Ізраїлі, а також розташування баз армії США в регіоні. Ці дані та знімки, як він стверджує, Кремль передавав іранському режиму для координації атак.

«Я про це публічно говорив. Чи була реакція США на Росію з вимогою це припинити?» — риторично запитав Зеленський. Він додав: «Проблема в тому, що вони довіряють Путіну. І це прикро».

Читайте також
