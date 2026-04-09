Зеленський: «Я один із небагатьох, хто говорить Трампу те, що думає»

За словами президента України, не так багато людей можуть сказати президенту Сполучених Штатів, що він не завжди має рацію.

Зеленський: «Я один із небагатьох, хто говорить Трампу те, що думає»
Володимри Зеленський і Дональд Трамп на зустрічі 28 грудня 2025 року у США
Фото: скриншот відео

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському Radio Rai заявив, що він один із небагатьох, хто говорить президенту США Дональду Трампу те, що думає. 

«Хто має кращі стосунки з Трампом, ніж я? Думаю, у нас хороші відносини, бо я один із небагатьох, хто говорить йому те, що думає. Не так багато людей можуть сказати президенту Сполучених Штатів, що він не завжди має рацію», — сказав Зеленський. 

Він додав, що Україні потрібна підтримка від США не лише у військовій сфері. 

«Вони [США] також потребують нас і нашого досвіду, здобутого за ці роки війни», — сказав Зеленський.

  • Нещодавно Зеленський заявив, що США ігнорують докази допомоги Росії Ірану, бо довіряють Путіну. Президент України розповів, що росіяни передавали іранцям супутникові знімки, зокрема американських військових баз, для координації атак.
  • Також президент України висловив переконання, що Путін не зупиниться, навіть отримавши Донбас, і спробує захопити Дніпро та Харків. Глава держави каже, що Білий дім не хоче визнавати, що Путін може їх обманути і продовжити окупацію навіть після отримання Донбасу. Також Зеленський зауважив, що Віткофф та Кушнер «провели надто багато часу» з Путіним і досі не відвідали Київ.
