Зеленський: «Я один із небагатьох, хто говорить Трампу те, що думає»

Володимри Зеленський і Дональд Трамп на зустрічі 28 грудня 2025 року у США

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському Radio Rai заявив, що він один із небагатьох, хто говорить президенту США Дональду Трампу те, що думає.

«Хто має кращі стосунки з Трампом, ніж я? Думаю, у нас хороші відносини, бо я один із небагатьох, хто говорить йому те, що думає. Не так багато людей можуть сказати президенту Сполучених Штатів, що він не завжди має рацію», — сказав Зеленський.

Він додав, що Україні потрібна підтримка від США не лише у військовій сфері.

«Вони [США] також потребують нас і нашого досвіду, здобутого за ці роки війни», — сказав Зеленський.