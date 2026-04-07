Російський порт Усть-Луга вночі знову атакували дрони. Губернатор Ленінградської області Александр Дрозденко повідомив, що над нею нібито збили 22 БпЛА, пише ASTRA.
Усть-Луга є одним з найбільших нафтових портів Росії на північному заході. Щоденно звідти експортували по два мільйони барелів нафти.
Також відомо про атаку на місто Россошь у Воронезькій області. За даними ASTRA, удару завдали по заводу "Минудобрения". Підприємство виготовляє аміачну селітру, яку можна використовувати при створенні вибухівки. Губернатор заявив, що внаслідок падіння уламків постраждав чоловік.
- Прибутки від нафти підживлюють російську воєнну машину, особливо після того, як США на тлі війни на Близькому Сході пішли на послаблення санкцій.
- Усть-Луга зазнав уже кількох українських атак і в цю суботу після паузи відновив завантаження нафти. До ударів комплекс в Усть-Лузі переробляв близько семи мільйонів тонн конденсату на рік. Це мільйони доларів експортної виручки щодня. Більше на цю тему – в матеріалі Кирила Данильченка “Горіть, як Усть-Луга”.