Російський порт Усть-Луга вночі знову атакували дрони. Губернатор Ленінградської області Александр Дрозденко повідомив, що над нею нібито збили 22 БпЛА, пише ASTRA.

Усть-Луга є одним з найбільших нафтових портів Росії на північному заході. Щоденно звідти експортували по два мільйони барелів нафти.

Також відомо про атаку на місто Россошь у Воронезькій області. За даними ASTRA, удару завдали по заводу "Минудобрения". Підприємство виготовляє аміачну селітру, яку можна використовувати при створенні вибухівки. Губернатор заявив, що внаслідок падіння уламків постраждав чоловік.