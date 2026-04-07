«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Війна

Російський нафтовий порт Усть-Луга вночі зазнав нової атаки

Також дрони атакували хімпідприємство. 

Російський нафтовий порт Усть-Луга вночі зазнав нової атаки
Удар по Усть-Луга
Фото: скриншот

Російський порт Усть-Луга вночі знову атакували дрони. Губернатор Ленінградської області Александр Дрозденко повідомив, що над нею нібито збили 22 БпЛА, пише ASTRA.

Усть-Луга є одним з найбільших нафтових портів Росії на північному заході. Щоденно звідти експортували по два мільйони барелів нафти. 

Також відомо про атаку на місто Россошь у Воронезькій області. За даними ASTRA, удару завдали по заводу "Минудобрения". Підприємство виготовляє аміачну селітру, яку можна використовувати при створенні вибухівки. Губернатор заявив, що внаслідок падіння уламків постраждав чоловік. 

  • Прибутки від нафти підживлюють російську воєнну машину, особливо після того, як США на тлі війни на Близькому Сході пішли на послаблення санкцій.
  • Усть-Луга зазнав уже кількох українських атак і в цю суботу після паузи відновив завантаження нафти. До ударів комплекс в Усть-Лузі переробляв близько семи мільйонів тонн конденсату на рік. Це мільйони доларів експортної виручки щодня. Більше на цю тему – в матеріалі Кирила Данильченка “Горіть, як Усть-Луга”.
﻿
