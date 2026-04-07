Троє чоловіків поранені на Запоріжжі через агресію РФ

Російська армія поранила трьох чоловіків у Запорізькому та Пологівському районах.

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, у Преображенці fpv-дрон влучив у малотонажний автомобіль ГАЗ. Водій і пасажир, 42-річний і 36-річний чоловіки отримали поранення.

Впродовж доби окупанти завдали 788 ударів по 43 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 17 авіаударів по Григорівці, Веселянці, Кринівці, Жовтенькому, Терсянці, Гуляйпільському, Воздвижівці, Долинці, Копанях, Верхній Терсі, Широкому, Цвітковому, Свободі.

570 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Вільнянськ, Кушугум, Комишуваху, Таврійське, Біленьке, Розумівку, Лисогірку, Новоолександрівку, Григорівку, Новояковлівку, Степногірськ, Степове, Павлівку, Приморське, Лук’янівське, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Добропілля, Святопетрівку, Прилуки, Преображенку, Гуляйпільське, Староукраїнку, Оленокостянтинівку.

Зафіксовано 4 обстріли із РСЗВ по Гіркому, Чарівному, Малій Токмачці, Новопавлівці.

197 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Добропіллю, Гуляйпільському, Староукраїнці, Оленокостянтинівці.

Надійшло 73 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.