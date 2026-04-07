«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Суспільство / Війна

Троє чоловіків поранені на Запоріжжі через агресію РФ

Окупанти завдали 788 ударів по 43 населених пунктах області.

Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Російська армія поранила трьох чоловіків у Запорізькому та Пологівському районах.

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, у Преображенці fpv-дрон влучив у малотонажний автомобіль ГАЗ. Водій і пасажир, 42-річний і 36-річний чоловіки отримали поранення.

Впродовж доби окупанти завдали 788 ударів по 43 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 17 авіаударів по Григорівці, Веселянці, Кринівці, Жовтенькому, Терсянці, Гуляйпільському, Воздвижівці, Долинці, Копанях, Верхній Терсі, Широкому, Цвітковому, Свободі. 

570 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Вільнянськ, Кушугум, Комишуваху, Таврійське, Біленьке, Розумівку, Лисогірку, Новоолександрівку, Григорівку, Новояковлівку, Степногірськ, Степове, Павлівку, Приморське,  Лук’янівське, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Добропілля, Святопетрівку, Прилуки, Преображенку, Гуляйпільське, Староукраїнку, Оленокостянтинівку. 

Зафіксовано 4 обстріли із РСЗВ по Гіркому, Чарівному, Малій Токмачці, Новопавлівці.

197 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Добропіллю, Гуляйпільському, Староукраїнці, Оленокостянтинівці. 

Надійшло 73 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

﻿
Читайте також
