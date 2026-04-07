«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом'яка — 19-річної операторки FPV
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Все погано, але надії немає
Горіть, як Усть-Луга
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворожі війська вбили двох мешканців Херсонщини, і поранили 15

Серед поранених є діти. 

Пресконференція голови ОВА Олександра Прокудіна, 30 квітня 2023
Фото: Олександр Прокудін/Telegram

Через російську агресію у Херсонській області дві людини загинули, ще п’ятнадцять – дістали поранення. Серед поранених є дві дитини. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Білозерка, Дніпровське, Зорівка, Кізомис, Надіївка, Розлив, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Іванівка, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Зміївка, Раківка, Томарине, Українка, Кучерське, Тягинка, Львове, Милове, Новокаїри, Золота Балка, Михайлівка, Новорайськ, Нововоронцовка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній, соціальній та транспортній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 11 багатоповерхівок та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили театр, магазин, стільникову вежу, складське приміщення, автобус, мікроавтобус та приватні автомобілі.

Прокудін нагадав, що при бажанні виїхати до більш безпечних місць, варто звернутися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.

﻿
