Ворожі війська вбили двох мешканців Херсонщини, і поранили 15

Через російську агресію у Херсонській області дві людини загинули, ще п’ятнадцять – дістали поранення. Серед поранених є дві дитини.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Білозерка, Дніпровське, Зорівка, Кізомис, Надіївка, Розлив, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Іванівка, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Зміївка, Раківка, Томарине, Українка, Кучерське, Тягинка, Львове, Милове, Новокаїри, Золота Балка, Михайлівка, Новорайськ, Нововоронцовка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній, соціальній та транспортній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 11 багатоповерхівок та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили театр, магазин, стільникову вежу, складське приміщення, автобус, мікроавтобус та приватні автомобілі.

Прокудін нагадав, що при бажанні виїхати до більш безпечних місць, варто звернутися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.