Молдова повідомила про понад 50 порушень авіапростору російськими ракетами та дронами з 2022 року

Уламки снарядів або пролітали над країною, або падали на її територію.

З 2022 року в Молдові зафіксували 54 випадки порушення повітряного простору російськими ракетами та безпілотниками.

Про це повідомляє NewsMaker, посилаючись на Міноборони Молдови.

Уламки снарядів або пролітали над країною, або падали на її територію. У дев'яти випадках це були дрони з вибуховими пристроями. Більшість випадків зафіксовано у прикордонних з Україною районах.

Як передає видання, через порушення повітряного простору в МЗС тричі викликали колишнього посла Росії в Молдові Олега Васнєцова, а нинішнього посла РФ у Кишиневі Олега Озерова чотири рази.

Відповідні інциденти зафіксували по всій території Молдови.

«Ми документуємо кожен проліт та кожен уламок. Інформація зберігається та аналізується для оцінки загроз національній безпеці», — повідомили в Міністерстві оборони Молдови..