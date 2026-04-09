Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Молдова повідомила про понад 50 порушень авіапростору російськими ракетами та дронами з 2022 року

Уламки снарядів або пролітали над країною, або падали на її територію.

Молдова повідомила про понад 50 порушень авіапростору російськими ракетами та дронами з 2022 року
Уламок російського дрона у Молдові
Фото: Поліція Молдови

З 2022 року в Молдові зафіксували 54 випадки порушення повітряного простору російськими ракетами та безпілотниками. 

Про це повідомляє NewsMaker, посилаючись на Міноборони Молдови.

Уламки снарядів або пролітали над країною, або падали на її територію. У дев'яти випадках це були дрони з вибуховими пристроями. Більшість випадків зафіксовано у прикордонних з Україною районах.

Як передає видання, через порушення повітряного простору в МЗС тричі викликали колишнього посла Росії в Молдові Олега Васнєцова, а нинішнього посла РФ у Кишиневі Олега Озерова чотири рази.

Відповідні інциденти зафіксували по всій території Молдови.

«Ми документуємо кожен проліт та кожен уламок. Інформація зберігається та аналізується для оцінки загроз національній безпеці», — повідомили в Міністерстві оборони Молдови..

﻿
Читайте також
