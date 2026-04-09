ГоловнаСвіт

Британія розгорнула військові сили для стримування російських підводних човнів

Джон Гілі попередив Росію, що будь-яка "діяльність" щодо кабелів та трубопроводів "не буде толеруватися та матиме серйозні наслідки".

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі
Фото: EPA/UPG

Велика Британія розгорнула свої збройні сили для стримування російських підводних човнів від атаки на свої кабелі та трубопроводи.

Про це заявив міністр оборони країни Джон Гілі, передає "Радіо Свобода".

За його словами, за останні кілька тижнів, коли "увага багатьох була спрямовані на Близький Схід", британські військові та союзники, включно з Норвегією, відповіли на зростання російської активності, зокрема - підводних суден. 

Гілі зазначив, що ці човни провели близько місяця в британських водах. В російській операції брали участь російський ударний підводний човен класу "Акула" та два спеціалізовані підводні човни Головного управління глибоководних досліджень (GUGI).

"Я роблю цю заяву, щоб викрити цю російську діяльність, і президенту Путіну я кажу: «Ми бачимо вас. Ми бачимо вашу діяльність щодо наших кабелів та наших трубопроводів, і ви повинні знати, що будь-яка спроба пошкодити їх не буде толеруватися та матиме серйозні наслідки", – наголосив британський міністр.

Гілі зазначив, що підводні човни вже покинули британські води та попрямували на північ. За його словами, наразі немає жодних ознак пошкодження підводної інфраструктури. 

  • У жовтні минулого року повідомлялося, що  кількість російських суден, що загрожують британським водам, зросла на 30%Королівські ВПС та Королівський флот посилили спостереження за Північною Атлантикою, де російські підводні човни є найбільш активними. Королівські ВПС виконують місії майже щодня, іноді цілодобово, і часто за підтримки інших союзників НАТО. Для цього використовують, зокрема, літаки-розвідники P-8. 
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies