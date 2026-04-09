​Під час спроби перетину Ла-Маншу загинули четверо людей

Четверо людей загинули під час спроби перетину Ла-Маншу. Це сталося біля французького південного берега.

Про це пише ВВС.

За словами місцевої влади, двоє чоловіків та дві жінки загинули після спроби сісти на човен, який мав переправити їх через протоку. Людей знесло течією.

Кількість загиблих все ще є попередньою.

Одну людину пролікували від переохолодження, вона отримала травми, що не загрожують життю, а 37 інших було доставлено до лікарні. Човен продовжив свій шлях до Великої Британії, перевозячи близько 30 людей.

Рятувальна операція розпочалася на світанку в четвер — близько 07:30 за місцевим часом, і, за свдченням французької поліції, люди вже вбули далеко у морі.

Останніми днями кількість спроб перетину протоки зросла через спокійну погоду.

За останні три роки кількість таких переправ значно збільшилася: у 2025 році до Великої Британії малими човнами прибули 41 472 людини. У період з 1 січня до 26 березня 2026 року 4 441 людина перетнула Ла-Манш на малих човнах із Франції.

Це на 33% менше, ніж за аналогічний період 2025 року (6 642 особи), що частково пояснюється складнішими погодними умовами в протокі.

Ділки почали використовувати тактику «човнів-таксі», щоб уникнути поліції.

Замість того щоб надувати човни в дюнах поблизу патрулів, вони запускають їх із більш прихованих місць, часто за десятки кілометрів від основних пляжів відправлення. Потім вони рухаються вздовж узбережжя, як таксі або автобуси, підбираючи «пасажирів», які чекають у воді поза досяжністю поліції.