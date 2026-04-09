Меланія Трамп заперечила будь-які зв'язки з покійним фінансистом та сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це пише Bloomberg.

Перша леді США наголосила, що ніколи не була подругою Епштейна та не мала стосунків із ним чи його спільницею Гілейн Максвелл, з якою, за її словами, мала лише «випадкове листування» електронною поштою.

Меланія Трамп розповіла, що вона випадково зустрічалася з ними на публічних заходах у Нью-Йорку чи Палм-Біч, оскільки це було звичним для тогочасних соціальних кіл.

«Брехня, яка пов’язує мене з ганебним Джеффрі Епштейном, має припинитися сьогодні», – заявила Меланія Трамп.

Президента пов'язували дружні стосунки з колишнім фінансистом у 1990-х та на початку 2000-х років, але Трамп заявив, що вони посварилися ще до того, як його злочини стали відомі.

Меланія Трамп закликала Конгрес провести слухання, щоб дозволити тим, хто пережив злочини Епштейна, поділитися своїм досвідом під присягою та внести їх до протоколу засідань Конгресу.