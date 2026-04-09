Меланія Трамп у публічній заяві заперечила зв'язки з Епштейном

Перша леді США закликала Конгрес дозволити тим, хто пережив злочини Епштейна поділитися своїм досвідом.

Перша леді США Меланія Трамп
Фото: EPA/UPG

 Меланія Трамп заперечила будь-які зв'язки з покійним фінансистом та сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це пише Bloomberg.

Перша леді США наголосила, що ніколи не була подругою Епштейна та не мала стосунків із ним чи його спільницею Гілейн Максвелл, з якою, за її словами, мала лише «випадкове листування» електронною поштою.

Меланія Трамп розповіла, що вона випадково зустрічалася з ними на публічних заходах у Нью-Йорку чи Палм-Біч, оскільки це було звичним для тогочасних соціальних кіл.

«Брехня, яка пов’язує мене з ганебним Джеффрі Епштейном, має припинитися сьогодні», – заявила Меланія Трамп.

Президента пов'язували дружні стосунки з колишнім фінансистом у 1990-х та на початку 2000-х років, але Трамп заявив, що вони посварилися ще до того, як його злочини стали відомі.

Меланія Трамп закликала Конгрес провести слухання, щоб дозволити тим, хто пережив злочини Епштейна, поділитися своїм досвідом під присягою та внести їх до протоколу засідань Конгресу.

  • Епштейна було заарештовано у 2019 році за федеральними звинуваченнями у причетності до торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. За даними влади, він помер у тюремній камері на Мангеттені, скоївши самогубство.
  • З грудня Міністерство юстиції оприлюднило мільйони сторінок матеріалів, пов'язаних з розслідуваннями, пов'язаними з Епштейном. Розкриття інформації було передбачено законом, прийнятим наприкінці минулого року, який дозволяв редагувати та приховувати документи за певних обставин.
