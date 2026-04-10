Guardian: команда Трампа втрачає терпіння щодо України і прагне швидкого рішення у війні з РФ

Тим часом останні заяви трампа щодо НАТО та “не нашої” війни в Україні викликають у Києва сумніви щодо надійності американських гарантій безпеки. Водночас у Європі зростає занепокоєння, що Трамп, прагнучи зовнішньополітичного успіху напередодні проміжних виборів, може посилити тиск на Україну з вимогою поступитися територіями на Донбасі.

Після оголошення перемир’я на Близькому Сході Володимир Зеленський намагався привернути увагу до війни у своїй країні, заявивши у соцмережах, що Україна послідовно виступає за припинення вогню у війні, яку «Росія веде тут, у Європі».

Як зазначає The Guardian, зусилля щодо завершення війни в Україні значною мірою зайшли в глухий кут після початку війни з Іраном. Тристоронні переговори між Києвом, Москвою і Вашингтоном, які й раніше не давали результатів, фактично заморожені з лютого 2026 року. Водночас бойові дії тривають: Росія завдає авіаударів по українських містах і веде інтенсивні бої на фронті, розпочавши весняний наступ.

Можливий візит до Києва цього місяця спецпредставника Білого дому Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера — перший з початку переговорів — може пожвавити діалог. Однак війна з Іраном оголила розбіжності між США та їхніми європейськими союзниками більшою мірою, ніж будь-коли з початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році, і посилила сумніви щодо готовності Вашингтона підтримати потенційну мирну угоду.

Один із європейських чиновників на умовах анонімності заявив, що команда Трампа втрачає терпіння щодо України і прагне швидкого рішення.

Для досягнення реальної мирної угоди необхідно вирішити два ключові питання: долю підконтрольних Україні територій на сході та гарантії безпеки з боку США.

За словами чиновника, останні заяви США можуть переконати Москву, що Вашингтон не налаштований на довгострокову підтримку України. Розчарований небажанням Європи активніше долучатися до конфлікту на Близькому Сході, Трамп останніми днями називав Україну «не нашою війною» та відкрито ставив під сумнів підтримку НАТО. Це викликає сумніви в Києві щодо надійності американських гарантій безпеки.

Двоє європейських чиновників зазначили, що зростає занепокоєння: Трамп, прагнучи зовнішньополітичного успіху напередодні проміжних виборів, може посилити тиск на Україну з вимогою поступитися територіями на Донбасі.

З настанням тепла Росія розпочала весняний наступ. За оцінками української сторони, основний тиск очікується на укріплені міста Слов’янськ і Краматорськ.

Водночас аналітики не прогнозують швидкого прориву росіян на фронті: російські війська стикаються з щільною мережею українських дронів. За словами експерта Роба Лі, ситуація на полі бою для України нині краща, ніж у 2025 році.

Вздовж значної частини фронту сторони перетворили території на так звані «зони ураження», насичені безпілотниками, де будь-який рух швидко фіксується і атакуються.

За даними аналітиків, на початку 2026 року темпи просування російських військ скоротилися приблизно вдвічі порівняно з минулим роком. Також є ознаки зменшення переваги Росії у живій силі.

Україна, попри нестачу особового складу, наростила можливості ударів дронами середньої дальності, уражаючи російську ППО та командні пункти вглибині території РФ. На початку року ЗСУ провели контрнаступ у Запорізькій області, повернувши близько 260 кв. км території.

Як зазначає видання, Путін дає сигнал, що готовий продовжувати війну на виснаження, якщо Україна не залишить Донбас. За даними джерел, він допускає продовження бойових дій до повного захоплення регіону.

Попри високі втрати з обох боків, за відсутності дипломатичного прориву війна, ймовірно, триватиме й наступного року, вважають європейські чиновники.