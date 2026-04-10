Зеленський звинуватив у підігруванні ворогу політиків, які хочуть створення коаліції єдності

Кризи монобільшості в Верховній Раді не було, нардепи працюють у власному “мікрокліматі”, вважає президент Володимир Зеленський. Він переконаний, що деякі українські політики підіграють ворогу, зокрема заявами про необхідність створення коаліції національної єдності.

Глава держави в спілкуванні з журналістами сказав, що депутати будуть чіткіше розуміти, що відбувається і які закони є принциповими, якщо не буде “інформаційного тиску” та штучних конфліктів. Президент вважає, що зацікавлені в парламентській кризі все таки є.

“З людьми потрібно більше говорити, більше чути. І потрібно максимально нейтралізовувати тих, хто справді хоче кризи в парламенті. Я нікого зараз не звинувачую, не називаю групи, партії, людей, але можна побачити, хто і в чому справді зацікавлений”, – сказав він.

Водночас Зеленський визнав, що може бути криза уряду.

“Певні помилки можуть спровокувати неголосування, непідтримку деяких законів, які зрештою призведуть до проблем із бюджетом. Проблеми з бюджетом та з реалізацією рішень можуть призвести до проблем з урядом. Тобто якщо хтось хоче кризи в парламенті, то не для того, щоб розвалити монобільшість. Криза може робитися для того, щоб розбалансувати уряд. А для чого це? Для того, щоб була постійна дестабілізація в країні і щоб хтось просто задовольнив якісь свої інтереси, які не співпадають з інтересами країни. Зараз ворог хоче зірвати нам усі можливості наповнення державного бюджету, передусім європейський фінансовий пакет на 90 мільярдів. «Рускі» чітко на це працюють і шукають, як все ускладнити. Ось що справді загроза Україні, а не от ці ігри в парламенті. На жаль, наш ворог розумніший, ніж деякі українські політики”, – сказав він.

Президент вважає, що заяви окремих політиків про необхідність створення коаліції є шкідливим.

“Тому що будь-який сигнал, наприклад, про потребу в так званій коаліції єдності, говорить світу й ворогу про те, що єдності немає. Тобто саме в політиці, саме в цій коаліції, а не в суспільстві, що важливо. Тобто вони кажуть насправді: ми хочемо новий уряд, ми хочемо «єдність», щоб ми всі десь були в процесах, працювали. А зараз що, не працюєте? Це сигнал для Європейського Союзу, що не працюють. Також це сигнал «рускім», що ще трішки треба – і вони знесуть цей уряд. Хіба це розумно?” – сказав він.

Контекст

Про ймовірну парламентську кризу заговорили після того, як навесні Верховна Рада провалила голосування за низку законопроєктів, необхідних для виконання зобов’язань перед міжнародними партнерами. Від цих документів залежить зовнішнє фінансування українського бюджету.

Звинуватити в небажанні парламентарів тиснути на зелені кнопки окремі депутати намагалися НАБУ, яке розкрило схему “захочення” голосувань конвертами з грошима.

Водночас народні депутати звертали увагу, що в залі бракувало голосів саме за ті законопроєкти, які подавав уряд, а не ті, які напрацьовували вони самі. Також вони спростовували спроби звинуватити в кризі антикорупційні органи.

Наприкінці березня керівник фракції монобільшості Давид Арахамія казав, що в роботі депутатів є труднощі, але Верховна Рада спроможна продовжувати роботу.

Схожу заяву 1 квітня зробив і голова партії “Слуга народу” і перший віцеспікер ВР Олександр Корнієнко, який сказав, що кризи немає, але напруженість – є.