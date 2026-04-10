Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Штрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: для повної окупації Донбасу Путіну довелося б пожертвувати від 300 тисяч до 1 мільйона людей

За словами президента України, Путін розуміє, що він не може повністю окупувати Україну.

Путін у Кремлі, 15 жовтня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський у подкасті The Rest Is Politics розповів, на які жертви Путін доведеться піти для повної окупації Донбасу. 

“Я вважаю, що Путін розуміє: він не може повністю окупувати Україну. Просто іноді він ділиться з нашими партнерами меседжами, які не відповідають його справжнім думкам”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що у Путіна величезні втрати і немає достатньо добре підготовлених людей на полі бою. 

“Він намагається знайти вихід із ситуації, який виглядав би як перемога. Саме тому він намагається витіснити нас із Донбасу дипломатичним шляхом – через діалог зі Сполученими Штатами. Тому що для повної окупації Донбасу йому довелося б пожертвувати від 300 тисяч до 1 мільйона людей – залежно від того, на скільки років вони планували б цю операцію. Це величезна ціна навіть для Путіна”, – сказав Зеленський.

  • У цьому ж подкасті Зеленський зауважив, що Путін не зупиниться, навіть отримавши Донбас, і спробує захопити Дніпро та Харків. Президент України каже, що Білий дім не хоче визнавати, що Путін може їх обманути і продовжити окупацію навіть після отримання Донбасу. Також Зеленський зауважив, що Віткофф та Кушнер «провели надто багато часу» з Путіним і досі не відвідали Київ.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies