Зеленський: для повної окупації Донбасу Путіну довелося б пожертвувати від 300 тисяч до 1 мільйона людей

Президент Володимир Зеленський у подкасті The Rest Is Politics розповів, на які жертви Путін доведеться піти для повної окупації Донбасу.
“Я вважаю, що Путін розуміє: він не може повністю окупувати Україну. Просто іноді він ділиться з нашими партнерами меседжами, які не відповідають його справжнім думкам”, – сказав Зеленський.
Він зазначив, що у Путіна величезні втрати і немає достатньо добре підготовлених людей на полі бою.
“Він намагається знайти вихід із ситуації, який виглядав би як перемога. Саме тому він намагається витіснити нас із Донбасу дипломатичним шляхом – через діалог зі Сполученими Штатами. Тому що для повної окупації Донбасу йому довелося б пожертвувати від 300 тисяч до 1 мільйона людей – залежно від того, на скільки років вони планували б цю операцію. Це величезна ціна навіть для Путіна”, – сказав Зеленський.
- У цьому ж подкасті Зеленський зауважив, що Путін не зупиниться, навіть отримавши Донбас, і спробує захопити Дніпро та Харків. Президент України каже, що Білий дім не хоче визнавати, що Путін може їх обманути і продовжити окупацію навіть після отримання Донбасу. Також Зеленський зауважив, що Віткофф та Кушнер «провели надто багато часу» з Путіним і досі не відвідали Київ.