Португалія приєднається до Спецтрибуналу з розслідування злочину агресії РФ проти України

Португалія готова долучитися до Розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал з розслідування злочину агресії Росії проти України.
Про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
«Вдячний Португалії за її готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди про практичний запуск Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України. Цей важливий крок демонструє відданість Португалії відповідальності та правосуддю», – йдеться у його повідомленні.
Міністр зазначив, що вже п'ятнадцять краї-учасниць Ради Європи готові доєднатися до угоди і потрібний ще один голос, щоб забепечити юридично встановлений мінімум для голосування на засіданні Комітету міністрів у Кишиневі у травні.
«Ми дякуємо Хорватії, Естонії, Німеччині, Латвії, Литві, Люксембурзі, Молдові, Нідерландам, Норвегії, Словенії, Іспанії, Швеції, Великій Британії та Коста-Ріці за межами Європи за їхню підтримку Трибуналу. Я також високо оцінюю особливу, центральну роль Ради Європи та її Генерального секретаря Алена Берсе у запускі трибуналу», – написав Сибіга.
Він також закликав усі країни Європи та світу приєднатися до українських зусиль щодо забезпечення відповідальності, щоб «вперше з часів Нюрнберзького трибуналу притягнути до відповідальності та покарати злочин агресії».
- Раніше ЄС і Рада Європи підписали угоду про фінансування Передової групи (Advance Team) для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
- Євросоюз також виділив перші 10 млн євро на створення спеціального трибуналу.
- Торік у липні Верховна Рада ратифікувала угоду з Радою Європи про створення такого органу. А у червні Україна і Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу, що дозволить притягнути до відповідальності винних у злочині агресії проти України. Так званий імунітет для трійки – президента, прем'єра і глав МЗС – не передбачений.
- У Давосі 22 січня цього року Володимир Зеленський поскаржився, що диктатора Венесуели Мадуро схопили і поставили перед судом, а Путіна – ні. Крім того, Європа досі навіть не домовилась про місце для трибуналу з персоналом і фактичною роботою.