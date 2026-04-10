Португалія приєднається до Спецтрибуналу з розслідування злочину агресії РФ проти України

До угоди про запуск Спецтребуналу вже приєдналися 15 країн. 

міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Португалія готова долучитися до Розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал з розслідування злочину агресії Росії проти України.

Про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. 

«Вдячний Португалії за її готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди про практичний запуск Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України. Цей важливий крок демонструє відданість Португалії відповідальності та правосуддю», – йдеться у його повідомленні. 

Міністр зазначив, що вже п'ятнадцять краї-учасниць Ради Європи готові доєднатися до угоди і потрібний ще один голос, щоб забепечити юридично встановлений мінімум для голосування на засіданні Комітету міністрів у Кишиневі у травні. 

«Ми дякуємо Хорватії, Естонії, Німеччині, Латвії, Литві, Люксембурзі, Молдові, Нідерландам, Норвегії, Словенії, Іспанії, Швеції, Великій Британії та Коста-Ріці за межами Європи за їхню підтримку Трибуналу. Я також високо оцінюю особливу, центральну роль Ради Європи та її Генерального секретаря Алена Берсе у запускі трибуналу», – написав Сибіга.

Він також закликав усі країни Європи та світу приєднатися до українських зусиль щодо забезпечення відповідальності, щоб «вперше з часів Нюрнберзького трибуналу притягнути до відповідальності та покарати злочин агресії».

  • Раніше ЄС і Рада Європи підписали угоду про фінансування Передової групи (Advance Team) для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
  • Євросоюз також виділив перші 10 млн євро на створення спеціального трибуналу. 
  • Торік у липні Верховна Рада ратифікувала угоду з Радою Європи про створення такого органу. А у червні Україна і Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу, що дозволить притягнути до відповідальності винних у злочині агресії проти України. Так званий імунітет для трійки – президента, прем'єра і глав МЗС – не передбачений.
  • У Давосі 22 січня цього року Володимир Зеленський поскаржився, що диктатора Венесуели Мадуро схопили і поставили перед судом, а Путіна – ні. Крім того, Європа досі навіть не домовилась про місце для трибуналу з персоналом і фактичною роботою.
