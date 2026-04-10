У Харкові судитимуть жінку, яка звинуватила у крадіжці двох незнайомців і намагалася їх вбити

Судитимуть пенсіонерку із Харкова, яка напала з ножем на молоду пару, звинувачуючи людей у крадіжці.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Інцидент стався в лютому. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, жінка взяла ніж і пішла до будинку, де, на її думку, мешкали «злодії». Двері квартири відчинили молода пара, яка раніше ніколи не зустрічалася з пенсіонеркою. Після короткої сварки нападниця завдала чоловікові два удари ножем у ногу, а потім поранила його співмешканку в живіт.

Зловмисниця намагалася переслідувати поранених усередині помешкання, щоб убити. Чоловіку вдалося вибити ножа з її рук, а остаточно зупинити напад допоміг сусід.

Правоохоронці затримали нападницю. Наразі вона перебуває під вартою за обвинуваченням у закінченому замаху на вбивство двох осіб.