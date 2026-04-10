Суспільство / Війна

Сили оборони уразили російські бурові установки в Каспійському морі

Уражено льодостійкі стаціонарні платформи на родовищах імені В. Грайфера та імені Юрія Корчагіна.

ілюстративне фото
Фото: Генштаб

У ніч на 10 квітня підрозділи Сил оборони України у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу Росії уразили дві бурові платформи на шельфі Каспійського моря.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

За попередньою інформацією уражені льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-2) на буровій платформі на родовищі імені В. Грайфера (колишня назва - Ракушечноє) та льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-1) на буровій платформі на родовищі імені Юрія Корчагіна.

Бурові платформи знаходяться на півночі Каспійського моря за майже тисячу кілометрів від лінії бойового зіткнення та є важливою ланкою у забезпеченні пально-мастильними матеріалами російської окупаційної армії.

"Сили оборони України продовжать уражати важливі об'єкти окупантів до повного припинення збройної агресії рф проти України", – наголошують у Генштабі.

