Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Силами оборони ворожих складів з боєприпасами і ПММ

У ніч на 10 квітня підрозділи Сил оборони України уразили низку логістичних та інших важливих об’єктів противника на ТОТ України.

Ураження підтвердив Генштаб ЗСУ.

Уражено склад боєприпасів поблизу Охримівки Запорізької області, логістичний хаб у районі Новоазовська на Донеччині, а також склад пально-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Ровеньки Луганської області. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Також Сили оборони завдали вогневого ураження по пунктах управління безпілотними літальними апаратами в районах Гуляйполя та Новогригорівки Запорізької області і Новопетрівки на Донеччині.

Також уражено зосередження живої сили противника поблизу населених пунктів Новогригорівка Запорізької області, Часів Яр і Велика Новосілка Донецької області, Перевальськ на Луганщині; а також безпосередньо на території агресора – у районі Краснооктябрського Курської області рф.

Також у Генштабі підтвердили ураження 5 квітня нафтопереробного заводу “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” (Кстово, Нижньогородська область, рф). Там виведено з ладу технологічну установку первинної переробки нафти АВТ-2 та установку гідроочищення дизельного пального ЛЧ-24-7.

Сили оборони України продовжують вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії рф проти України.