В Україні планують обмежити доступ військових до азартних ігор під час воєнного стану

В Україні готують новий механізм, який обмежить участь військовослужбовців в азартних іграх на період дії воєнного стану. Ініціатива реалізується спільно Міністерством цифрової трансформації України та Міністерством оборони України.

Про це повідомили у телеграм-каналі Мінцифри.

У відомстві наголошують, що метою нововведення є зменшення ризиків ігрової залежності серед військових та захистити їхні родини від можливих негативних наслідків.

Згідно з планом, під час входу користувача до азартної гри система автоматично перевірятиме його через спеціальні реєстри.

Зокрема, використовуватимуться реєстр осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а також реєстр військовослужбовців. У разі підтвердження обмеження доступ до гри буде заблоковано.

Водночас розробники наголошують на дотриманні конфіденційності: організатори азартних ігор не отримуватимуть інформації про те, що користувач є військовим. Система передаватиме лише факт обмеження без розкриття деталей чи персональних даних.

Впровадження механізму здійснюватиме державний регулятор грального ринку — "ПлейСіті".