Резерв +
Фото: Міністерство оборони України

У Резерв+ запустили нову відстрочку для багатодітних батьків.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

 Тепер оформити її через застосунок можна незалежно від того, в якому шлюбі або поза ним народжені діти. Процес повністю автоматизований, без довідок, паперових заяв і візитів у ТЦК чи ЦНАП. Зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох годин. 

Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які:

  • мають трьох або більше дітей до 18 років – усі народжені в Україні; враховуються діти незалежно від сімейного стану: народжені в одному чи різних шлюбах або поза шлюбом;
  • не є боржниками зі сплати аліментів – тобто не мають заборгованості або борг не перевищує суму платежів за три місяці;
  • мають коректно внесені дані (ПІБ, дата народження, РНОКПП) у державних реєстрах.

Якщо дані в реєстрах неактуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує три місяці, відстрочку не буде надано. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно.

Як отримати відстрочку онлайн

  1. Подайте запит у застосунку Резерв+.
  2. Система автоматично перевірить підстави через державні реєстри.
  3. Якщо підстави підтверджуються – відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з’являється в електронному військово-обліковому документі.
  4. Процес повністю автоматизований, без довідок, паперових заяв і візитів у ТЦК чи ЦНАП. Зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох годин.
