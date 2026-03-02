Якщо дані в реєстрах неактуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує три місяці, відстрочку не буде надано.

У Резерв+ запустили нову відстрочку для багатодітних батьків.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Тепер оформити її через застосунок можна незалежно від того, в якому шлюбі або поза ним народжені діти. Процес повністю автоматизований, без довідок, паперових заяв і візитів у ТЦК чи ЦНАП. Зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох годин.

Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які:

мають трьох або більше дітей до 18 років – усі народжені в Україні; враховуються діти незалежно від сімейного стану: народжені в одному чи різних шлюбах або поза шлюбом;

не є боржниками зі сплати аліментів – тобто не мають заборгованості або борг не перевищує суму платежів за три місяці;

мають коректно внесені дані (ПІБ, дата народження, РНОКПП) у державних реєстрах.

Якщо дані в реєстрах неактуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує три місяці, відстрочку не буде надано. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно.

Як отримати відстрочку онлайн