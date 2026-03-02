У Резерв+ запустили нову відстрочку для багатодітних батьків.
Про це повідомили в Міністерстві оборони.
Тепер оформити її через застосунок можна незалежно від того, в якому шлюбі або поза ним народжені діти. Процес повністю автоматизований, без довідок, паперових заяв і візитів у ТЦК чи ЦНАП. Зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох годин.
Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які:
- мають трьох або більше дітей до 18 років – усі народжені в Україні; враховуються діти незалежно від сімейного стану: народжені в одному чи різних шлюбах або поза шлюбом;
- не є боржниками зі сплати аліментів – тобто не мають заборгованості або борг не перевищує суму платежів за три місяці;
- мають коректно внесені дані (ПІБ, дата народження, РНОКПП) у державних реєстрах.
Якщо дані в реєстрах неактуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує три місяці, відстрочку не буде надано. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно.
Як отримати відстрочку онлайн
- Подайте запит у застосунку Резерв+.
- Система автоматично перевірить підстави через державні реєстри.
- Якщо підстави підтверджуються – відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з’являється в електронному військово-обліковому документі.
