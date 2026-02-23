Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
У Дії запустили бета-тест виконавчих документів
Ілюстративне фото
Фото: Дія

У Дії запустили бета-тест виконавчих документів: 

Про це повідомили у телеграм-каналі "Дії"

Там роз'яснили, що виконавчий документ – офіційна судова підстава для виконання рішення. Це може бути примусове стягнення коштів, майна чи інших дій щодо боржника. 

"Ми робимо процес отримання та подання документа повністю зручним і прозорим. Замість візитів до суду, очікування в чергах та паперового листування з виконавцями — кілька кліків у застосунку Дія. Ми модернізуємо систему, щоб ви могли отримати документ онлайн, автоматично заповнити заяву та відстежувати статус виконання рішення у смартфоні", – йдеться у повідомленні. 

Додають, що, аби послуга працювала максимально ефективно, потрібні тестувальники. Щоб взяти участь у бета-тестуванні, необхідно: 

  • бути громадянином України
  • мати РНОКПП
  • мати судове рішення, що набрало законної сили та потребує примусового виконання.
﻿
