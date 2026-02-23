Щоб взяти участь у тестуванні, необхідно бути громадянином України, мати РНОКПП та судове рішення, що набрало законної сили і потребує примусового виконання.

У Дії запустили бета-тест виконавчих документів:

Про це повідомили у телеграм-каналі "Дії".

Там роз'яснили, що виконавчий документ – офіційна судова підстава для виконання рішення. Це може бути примусове стягнення коштів, майна чи інших дій щодо боржника.

"Ми робимо процес отримання та подання документа повністю зручним і прозорим. Замість візитів до суду, очікування в чергах та паперового листування з виконавцями — кілька кліків у застосунку Дія. Ми модернізуємо систему, щоб ви могли отримати документ онлайн, автоматично заповнити заяву та відстежувати статус виконання рішення у смартфоні", – йдеться у повідомленні.

Додають, що, аби послуга працювала максимально ефективно, потрібні тестувальники. Щоб взяти участь у бета-тестуванні, необхідно: