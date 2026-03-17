Міноборони запускає перший центр компетенції для впровадження ШІ в оборонні процеси

Завдання таких центрів – постійно аналізувати поле бою, технології та визначати наступні кроки для розвитку оборонних спроможностей України

Ілюстративне фото
Фото: uifuture.org

Міністерство оборони України запускає Defense AI Center «A1». Це перший центр компетенцій, який займатиметься впровадженням штучного інтелекту в оборонні процеси та розвитком технологічних рішень для сучасної війни.

Як розповіли у оборонному відомстві, центр стане частиною системи технологічних центрів компетенцій, які створюються при міністерстві оборони.

«Найближчим часом по кожному ключовому напрямку сучасної війни з’явиться окремий центр: дрони, Middle Strike, Deep Strike, артилерія та інші», – заявив очільник міністерства Михайло Федоров.

Завданням таких центрів є постійний аналіз поля бою, технологій та визначення наступних кроків для розвитку оборонних спроможностей України. 

Першим таким центром стане Defense AI Center «A1». Його запускають за підтримки уряду Великої Британії.

Його основні напрями роботи:

  • аналіз бойових даних;
  • прогнозування дій ворога;
  • розвиток автономних систем;
  • розробка нових інструментів управління.

Центр допоможе швидше перетворювати бойовий досвід та дані з фронту на технологічні рішення і прискорювати впровадження інновацій у Силах оборони.

