Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
ГоловнаТехнології

ЦПД: Росія є найактивнішою за кількістю дезінформаційних атак в соцмережах

РФ інвестує величезні ресурси для створення цифрового хаосу.

ЦПД: Росія є найактивнішою за кількістю дезінформаційних атак в соцмережах
Фото: ЦПД

 Росія є найактивнішим суб’єктом дезінформаційних атак у глобальному масштабі. 

Про це повідомляє ЦПД.

За даними звіту, цілі мережі ботів використовувалися для штучного поширення наративів, неправдивої інформації та спроб впливу на демократичні процеси в різних країнах світу. Постійно вдосконалюються методи обходу модерації, створюючи фейкові цифрові особистості. 

"Протягом 2024 року платформа X видалила приблизно 800 мільйонів облікових записів за грубі порушення політики щодо спаму та маніпуляцій. Під час слухань у Комітеті із закордонних справ парламенту Великої Британії представники компанії підтвердили, що за переважною більшістю цих операцій стоять державні субʼєкти", - йдеться в повідомленні.

Компанія Meta також повідомила про блокування російських мереж, зокрема Doppelganger, яка створює клони відомих медіа для поширення антиукраїнської пропаганди. Крім того, під блокування потрапила російська мережа африканських фрілансерів, яку використовували для поширення пропаганди в країнах Субсахарської Африки, просуваючи геополітичні інтереси рф, критикуючи Францію та США, а також поширюючи наративи про Україну. 

Як повідомляє ЦПД, Росія інвестує величезні ресурси у створення цифрового хаосу. Мета таких операцій — підірвати довіру до державних інституцій та маніпулювати громадською думкою. 

  • Кремль змінив підхід до вербування іноземців для війни в Україні. Вже понад 1400 громадян африканських країн воювали на боці Росії.
  • Російська пропаганда поширює чергову фейкову історію про "звірства ЗСУ". Росіяни поширюють відео з нібито свідченнями жителів Бєлгородської області РФ.
﻿
