ЦПД: Росія є найактивнішою за кількістю дезінформаційних атак в соцмережах

Росія є найактивнішим суб’єктом дезінформаційних атак у глобальному масштабі.

Про це повідомляє ЦПД.

За даними звіту, цілі мережі ботів використовувалися для штучного поширення наративів, неправдивої інформації та спроб впливу на демократичні процеси в різних країнах світу. Постійно вдосконалюються методи обходу модерації, створюючи фейкові цифрові особистості.

"Протягом 2024 року платформа X видалила приблизно 800 мільйонів облікових записів за грубі порушення політики щодо спаму та маніпуляцій. Під час слухань у Комітеті із закордонних справ парламенту Великої Британії представники компанії підтвердили, що за переважною більшістю цих операцій стоять державні субʼєкти", - йдеться в повідомленні.

Компанія Meta також повідомила про блокування російських мереж, зокрема Doppelganger, яка створює клони відомих медіа для поширення антиукраїнської пропаганди. Крім того, під блокування потрапила російська мережа африканських фрілансерів, яку використовували для поширення пропаганди в країнах Субсахарської Африки, просуваючи геополітичні інтереси рф, критикуючи Францію та США, а також поширюючи наративи про Україну.

Як повідомляє ЦПД, Росія інвестує величезні ресурси у створення цифрового хаосу. Мета таких операцій — підірвати довіру до державних інституцій та маніпулювати громадською думкою.