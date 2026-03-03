Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Розвідка: у РФ із 1 квітня можуть повністю заблокувати Telegram

А для адміністрації глави Чечні планують придбати 144 спеціальні SIM-карти з необмеженим доступом до заблокованих в Росії сервісів і соціальних мереж.

Розвідка: у РФ із 1 квітня можуть повністю заблокувати Telegram
Telegram
Фото: EPA\UPG

У Росії із 1 квітня можуть повністю заблокувати месенджер Telegram. Очікується, що обмеження діятимуть на всій території РФ, але для адміністрації глави Чечні планують окремі умови користування інтернетом.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки

Там розповіли, що, згідно з даними порталу держзакупівель, для адміністрації глави республіки Чечня планують придбати 144 спеціальні SIM-карти з необмеженим доступом до заблокованих в Росії сервісів і соціальних мереж. «Є висока ймовірність, що подібні привілеї можуть отримати й інші чиновники рф). Ідеться, зокрема, про Instagram, Facebook, WhatsApp, X та поштовий сервіс Gmail. Примітно, що Telegram поки в цьому списку не згадується», – зауважили в СЗР. 

Там додають, що користуватися такими SIM-картами чиновники зможуть без зміни номера та без застосування VPN. Контракт передбачає безлімітні дзвінки, 50 ГБ інтернету щомісяця, тисячу безкоштовних SMS та повний доступ до заборонених ресурсів. Річне обслуговування обійдеться бюджету більш ніж у 2,3 млн рублів.

«На тлі чергового посилення цензури для пересічних громадян російська влада фактично створює для себе окремий цифровий простір без обмежень і фінансує його коштом держави. Поки росіянам послідовно закривають доступ до глобальних платформ, чиновники отримують гарантований канал зв’язку із зовнішнім світом ще й за кошти платників податків», – зазначили в розвідці. 

