Компанія OpenAI несподівано закриває відеогенератор Sora

ШІ-інструмент для створення відео широко почав використовуватися лише пів року тому.

Розробник генеративних нейромереж OpenAI у вівторок оголосив про відмову від підтримки сервісу Sora, який дозволяв користувачам створювати гіперреалістичні відео із застосуванням штучного інтелекту.

Як пише The Guardian, закриття відеогенератора стало повною несподіванкою, адже він мав велику популярність упродовж пів року з моменту запуску окремого мобільного застосунку.

Ще більше дивує те, що лише три місяці минуло з моменту підписання трирічного контракту між OpenAI та компанією Disney про ліцензоване використання понад 200 персонажів франших медіагіганта для генерації відео у Sora.

ШІ-інструмент зазнавав критики через можливість створення відео образливого та провокативного змісту, зокрема з демонстрацією насильства, закликами до расизму тощо.

Попри це, OpenAI до останнього просували його, а у понеділок, менш ніж за добу до оголошення про закриття, виклали блог про те, як вони вдосконалюють Sora для того, щоб зробити генератор безпечнішим і захистити підлітків від шкідливого контенту.