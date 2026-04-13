ЦПД: роспропаганда поширює брехню про нібито існування в Україні "фабрик смерті"

Росія поширенням фейків описує власну задокументовану систему "фабрик смерті".

Фото: Центр протидії дезінформації

Російська пропаганда поширює черговий фейк про існування в Україні так званих "фабрик смерті". Мова іде про начебто утримання російських військовополонених у підвалах та гаражах, де їх нібито піддають тортурам, пише Центр протидії дезінформації.

У ЦПД додають, що це класична пропагандистська техніка дзеркальної проєкції: "росія описує власну задокументовану систему "фабрик смерті" на окупованих нею ж територіях, проєктуючи її на Україну".

"Саме росія створила розгалужену мережу місць несвободи на ТОТ та в рф. ООН було задокументовано катування або жорстоке поводження щонайменше у 114 офіційних місцях ув'язнення на окупованих територіях України, а також у 73 місцях утримання на території росії, куди депортували цивільних українців", – наголошують у Центрі. 

Крім того, звільнені українські військовополонені надали детальні свідчення про застосування до них катувань та жорстокого поводження.

