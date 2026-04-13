Суспільство / Війна

ОВА: Росіяни 50 разів за день атакували чотири райони Дніпропетровщини

Постраждали люди, пошкоджена інфраструктура.

руйнування на Дніпропетровщині через російські обстріли
Фото: телеграм-канал керівника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі

11 квітня російські окупанти майже 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини артилерією та безпілотниками.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, поранені дві людини. 

Так, на Нікопольщині росіяни цілили по райцентру, Червоногригорівській, Покровській та Марганецькій громадах. Пошкоджені адмінбудівля, ліцей, інфраструктура, приватні будинки і автівка. 

На Синельниківщині під ударом були Межівська та Миколаївська громади. Пошкоджений будинок культури. 

Під атакою була Зеленодольська громада, що у Криворізькому районі. Там пошкоджена інфраструктура. 

У Дніпровському районі та самому Дніпрі теж пошкоджена інфраструктура. Постраждали дві жінки.

﻿
