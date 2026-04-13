ОВА: Росіяни 50 разів за день атакували чотири райони Дніпропетровщини

руйнування на Дніпропетровщині через російські обстріли

11 квітня російські окупанти майже 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини артилерією та безпілотниками.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, поранені дві людини.

Так, на Нікопольщині росіяни цілили по райцентру, Червоногригорівській, Покровській та Марганецькій громадах. Пошкоджені адмінбудівля, ліцей, інфраструктура, приватні будинки і автівка.

На Синельниківщині під ударом були Межівська та Миколаївська громади. Пошкоджений будинок культури.

Під атакою була Зеленодольська громада, що у Криворізькому районі. Там пошкоджена інфраструктура.

У Дніпровському районі та самому Дніпрі теж пошкоджена інфраструктура. Постраждали дві жінки.