Сили оборони: росіяни посилюють тиск на Покровському напрямку

Військовослужбовці бригади «Хижак» готують до бойового вильоту безпілотник-бомбардувальник GARA на лінії фронту під Покровськом,

На Покровському напрямоку ситуація залишається складною, адже російські війська продовжують активні наступальні дії, намагаючись посилити тиск у районі Покровської агломерації. Водночас українські підрозділи успішно стримують ворога та завдають йому значних втрат.

Про це повідомив речник угруповання військ «Схід» майор Григорій Шаповал, пише "Укрінформ".

За його словами, противник нарощує кількість штурмової піхоти, активно застосовує далекобійну артилерію та безпілотні системи. Попри постійний тиск, Сили оборони України продовжують утримувати позиції, зокрема у північній частині Покровська.

Українські військові ведуть активну протидію, що дозволяє уповільнювати просування російських сил.

За інформацією військових, ворог намагається активізувати наступ у напрямку населеного пункту Гришине, однак його штурмові групи зазнають втрат і знищуються.