ЦПД виявив нову хвилю фейкових відео у TikTok про виплати для українців

У роликах часто використовують дипфейки – підроблені відео з обличчями відомих телеведучих, популярних блогерів чи навіть політиків, які “озвучують” інформацію про виплати.

Центр протидії дезінформації фіксує у TikTok нову хвилю фейкових відео про нібито гуманітарну допомогу або виплати для українців від міжнародних організацій або іноземних урядів. 

У роликах часто використовують дипфейки – підроблені відео з обличчями відомих телеведучих, популярних блогерів чи навіть політиків, які “озвучують” інформацію про виплати. У подібних відео обіцяють “допомогу від Франції”, “виплати від Європарламенту” чи “підтримку від ООН” для всіх українців.

Автори таких відео закликають перейти “за посиланням у шапці профілю”, щоб оформити допомогу. Насправді ці посилання зазвичай ведуть на підписку в Telegram-канали або сумнівні ресурси, які не мають жодного стосунку до благодійності.

Також у деяких таких відео закликають залишати свою адресу в коментарях нібито для отримання благодійних продуктових наборів. 

Насправді жодні офіційні організації не поширюють інформацію про виплати через TikTok-відео з випадковими посиланнями. Подібні ролики створюють для накрутки аудиторії Telegram-каналів або збору персональних даних, які можуть бути використані для шахрайства. Для викрадення персональних даних чи отримання доступу до пристроїв користувачів шахраї можуть використовувати анкети або Telegram-боти. 

“Не переходьте за підозрілими посиланнями та не вводьте свої персональні дані у сумнівних формах чи ботах. Перевіряйте інформацію про виплати на офіційних сайтах організацій або державних структур”, – закликали у ЦПД.

Фото: Центр протидії дезінформації

﻿
