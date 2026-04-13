Суспільство / Війна

Росіяни атакували дронами Херсон та Осокорівку, є жертви

У Херсоні поранень зазнав 65-річний чоловік, жінка загинула в Осокорівці.

Росіяни атакували дронами Херсон та Осокорівку, є жертви
Російська армія вдарила по Зеленівці на Херсонщині

Російські окупанти продовжують терор цивільного населення Херсонської області. В обласному центрі від атаки РФ постраждав чоловік, унаслідок обстрілу Осокорівки загинула жінка.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"росіяни атакували FPV-дроном літню жінку у селі Осокорівка Нововоронцовської громади. Близько 11:20 внаслідок влучання ворожого безпілотника 89-річна місцева жителька дістала травми, несумісні з життям", – повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Також, орієнтовно о 13:20 росіяни атакували з дрона чоловіка у Дніпровському районі Херсона. 

65-річний херсонець на момент атаки йшов вулицею. Він дістав уламкові поранення голови та кінцівок, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. 

Бригада “швидкої” доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.

