Російські війська атакували Золочівську громаду Харківщини, є поранені

Авіабомби повністю знищено житловий будинок.

Російські війська атакували Золочівську громаду Харківщини

Сьогодні вранці російські війська керованою авіацією атакували Золочівську громаду Харківщини. Авіабомби влучили у селі Рясне та на його околицях. 

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Через обстріли повністю знищено житловий будинок. Також частково пошкоджено ще три домоволодіння, господарчі споруди та енергомережі.

Дві місцеві жительки 1954 та 1975 років народження зазнали тілесних ушкоджень. 

Під час транспортування потерпілих до медичної установи безпілотник поцілив у службовий автомобіль швидкої медичної допомоги. Внаслідок атаки люди не постраждали. У транспортному засобі пошкоджене лобове скло.

За цими фактами слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

