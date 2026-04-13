Бійці спецпідрозділу “Артан” у взаємодії з іншими підрозділами Департаменту активних дій ГУР та Сил оборони України здійснюють комплексну операцію з деокупації та зачистки Степногірська на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє ГУР МОУ.

У результаті спецоперації знищено кількасот окупантів та уражено понад 20 одиниць бронетехніки — танки, БМП, дефіцитні засоби РЕБ. Також спецпризначенці захопили в полон окупантів "просто з міської забудови".

"Це нетипове завдання для спецпризначенців. Бійцям доводиться по кілька місяців перебувати на “нулі”. Проте рівень підготовки дозволив конвертувати витримку в ефективний наступ", — розповідає командир "Артану" Віктор Торкотюк із позивним "Титан".

Військові зазначають, що ворог кидає в контратаки малі групи від 1 до 10 осіб під прикриттям туману – за вже типовою для ЗС РФ тактикою "м'ясного просочування". Більшість розвідники ліквідовують ще в сірій зоні. Решту – в ближньому бою.

Крім того, ворог зосередив на цій ділянці елітні розрахунки FPV-дронів, намагаючись встановити перевагу в повітрі. Однак завдяки інтегрованій системі ППО малого радіусу та майстерності українських пілотів небо залишається за Силами оборони України.

"Повернення Степногірська вирівнює лінію фронту, позбавляє плацдарму, який противник міг використати для наступу на Запоріжжя, та розширює зони вогневого контролю над логістикою окупантів. А головне – б'є по моральному духу тих російських частин, яких ворог вважав елітними", – додають у розвідці.