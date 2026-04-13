Російські окупанти цілеспрямовано вдарили по поліцейському авто у Білопіллі на Сумщині. Поранень зазнав співробітник поліції.

Про це повідомляє Нацполіція України.

"Сьогодні, близько 13:00, у місті Білопілля ворог здійснив цілеспрямований удар безпілотником по службовому автомобілю поліції. У момент атаки правоохоронець перебував за кермом та виконував службові обов’язки", – зазначають у поліції.

Унаслідок влучання ворожого дрона поліцейський отримав нетяжке поранення. Йому надали медичну допомогу.

Службовий автомобіль зазнав значних пошкоджень та не придатний до подальшого використання.

