ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог атакував авто поліцейських на Сумщині

Постраждав правоохоронець.

Ворог атакував авто поліцейських на Сумщині
наслідки ворожої атаки
Фото: Національна поліція України

Російські окупанти цілеспрямовано вдарили по поліцейському авто у Білопіллі на Сумщині. Поранень зазнав співробітник поліції.

Про це повідомляє Нацполіція України.

"Сьогодні, близько 13:00, у місті Білопілля ворог здійснив цілеспрямований удар безпілотником по службовому автомобілю поліції. У момент атаки правоохоронець перебував за кермом та виконував службові обов’язки", – зазначають у поліції.

Фото: Нацполіція

Унаслідок влучання ворожого дрона поліцейський отримав нетяжке поранення. Йому надали  медичну допомогу. 

Службовий автомобіль зазнав значних пошкоджень та не придатний до подальшого використання.

Фото: Нацполіція

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies