ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Богодухівський район Харківщини авіабомбами. Є поранені люди

Постраждали 70-річна та 51-річна жінки.

Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська облпрокуратура

Сьогодні, 13 квітня, російські війська атакували Богодухівський район Харківщини із авіації. Постраждали двоє жінок: мама та донька.

Про це повідомили у обласній прокуратурі та написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов.

Близько 08:30 збройні сили РФ завдали авіаційного удару трьома керованими авіабомбами по околицях села Рясне Богодухівського району. Пошкоджені щонайменше чотири приватні домоволодіння. Тілесні ушкодження отримали двоє людей. 70-річна жінка зазнала важких травм, 51-річна жінка перебуває в середньому стані. Обох поранених госпіталізували. 

Фото: Харківська облпрокуратура
Крім того, близько 09:50 ворог завдав ударів безпілотниками, попередньо типу «Молнія», по с. Цапівка Богодухівського району.

Пошкоджено будинки, господарчі приміщення, автомобіль карети екстреної медичної допомоги. Без постраждалих.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

