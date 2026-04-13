Зловмисниця в режимі реального часу наводила по місту нові російські реактивні дрони-камікадзе типу “Герань-3”.

СБУ затримала агентку Росії, яка в онлайн-режимі коригувала масовану атаку по Харкову 2 квітня. Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Зловмисниця в режимі реального часу наводила по місту нові російські реактивні дрони-камікадзе типу “Герань-3”.

Співробітники СБУ затримали фігурантку “на гарячому” в міському парку, коли вона проводила відеотрансляцію другої хвилі ударів БпЛА по житловій забудові обласного центру. На місці події у затриманої вилучено смартфон із віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

До уваги окупантів місцева жителька потрапила через власні проросійські коментарі у Телеграм-каналах. За інструкціями куратора з РФ агентка одразу після нічної атаки прифронтового міста вирушила фіксувати наслідки обстрілів. Того ж дня вона отримала наступне завдання: зняти на відео польоти російських дронів під час ударів по Харкову у світлий час доби.

У такий спосіб росіяни намагалися оцінити ефективність своїх безпілотників та зафіксувати позиції української ППО.

Встановлено, що агентка отримала від куратора орієнтовні напрямки повітряних атак, щоб завчасно прибути “на позицію” і зробити онлайн-фіксацію обстрілу.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримали агентку РФ, яка в онлайн-режимі коригувала удар по Харкову