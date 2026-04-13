Розвідка оприлюднила будову ще одного російського розвідувального БпЛА

Головне управління розвідки МО України оприлюднило будову ще одного російського розвідувального БпЛА. Йдеться про безпілотник «Князь вєщий Олег».
ГУР МО України в розділі «Компоненти у зброї» порталу War&Sanctions опублікувало інтерактивну 3D-модель та компоненти цього російського розвідувального дрона.
Розробником та виробником безпілотника є російський «Науково-виробничий центр «Ушкуйник», який також займався створенням FPV-дронів на оптоволокні «Князь вандал Новгородскій» та перехоплювачів «Осоєд».
Безпілотник має розмах крил 2,8 метра та максимальну злітну масу 11 кг. Заявлені противником тактико-технічні характеристики: радіус дії до 45 км, тривалість польоту до 3,5 години, швидкість до 130 км/год і висота до 3 тисяч метрів.
БпЛА оснащений двома камерами: курсовою IP-камерою китайського виробництва Shenzhen Zhongxi Security та гіростабілізованою оптичною системою D-80AI (КНР), яка включає тривісний підвіс, ширококутну камеру FullHD і камеру з 10-кратним оптичним зумом.
Система також має функції нічного бачення, виявлення та супроводу цілей у режимі реального часу із застосуванням технологій штучного інтелекту.
Польотний контролер побудований на мікроконтролерах швейцарського бренду STMicroelectronics, виготовлених у Китаї та на Тайвані, а також компонентах CUAV Technology (КНР). Для навігації в умовах протидії РЕБ використовується чотириканальна CRP-антена.
Рух безпілотника забезпечують два електродвигуни SunnySky китайського виробництва, встановлені на консолях крил.
У розвідці кажуть, що, незважаючи на участь у виробництві озброєння для війни проти України, отримання державного фінансування та підготовку російських військових, НВЦ «Ушкуйник», який є розробником «Князєй», наразі перебуває під санкціями лише України, Європейського Союзу та Швейцарії, залишаючись поза увагою інших країн санкційної коаліції.
Держава-агресор продовжує розвивати власні зразки озброєння, зберігаючи доступ до іноземних технологій через мережі постачання та посередників.
«Такі розробки можуть бути використані не лише у війні проти України, а й для дестабілізації безпекової ситуації в інших регіонах світу, зокрема союзниками рф — Іраном та КНДР», – зазначили у ГУР.
