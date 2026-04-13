Розвідка оприлюднила будову ще одного російського розвідувального БпЛА

Виробник цього дрона наразі перебуває під санкціями лише України, Європейського Союзу та Швейцарії.

Головне управління розвідки МО України оприлюднило будову ще одного російського розвідувального БпЛА. Йдеться про безпілотник «Князь вєщий Олег».

ГУР МО України в розділі «Компоненти у зброї» порталу War&Sanctions опублікувало інтерактивну 3D-модель та компоненти цього російського розвідувального дрона.

Розробником та виробником безпілотника є російський «Науково-виробничий центр «Ушкуйник», який також займався створенням FPV-дронів на оптоволокні «Князь вандал Новгородскій» та перехоплювачів «Осоєд».

Безпілотник має розмах крил 2,8 метра та максимальну злітну масу 11 кг. Заявлені противником тактико-технічні характеристики: радіус дії до 45 км, тривалість польоту до 3,5 години, швидкість до 130 км/год і висота до 3 тисяч метрів.

БпЛА оснащений двома камерами: курсовою IP-камерою китайського виробництва Shenzhen Zhongxi Security та гіростабілізованою оптичною системою D-80AI (КНР), яка включає тривісний підвіс, ширококутну камеру FullHD і камеру з 10-кратним оптичним зумом.

Система також має функції нічного бачення, виявлення та супроводу цілей у режимі реального часу із застосуванням технологій штучного інтелекту.

Польотний контролер побудований на мікроконтролерах швейцарського бренду STMicroelectronics, виготовлених у Китаї та на Тайвані, а також компонентах CUAV Technology (КНР). Для навігації в умовах протидії РЕБ використовується чотириканальна CRP-антена.

Рух безпілотника забезпечують два електродвигуни SunnySky китайського виробництва, встановлені на консолях крил.

У розвідці кажуть, що, незважаючи на участь у виробництві озброєння для війни проти України, отримання державного фінансування та підготовку російських військових, НВЦ «Ушкуйник», який є розробником «Князєй», наразі перебуває під санкціями лише України, Європейського Союзу та Швейцарії, залишаючись поза увагою інших країн санкційної коаліції.

Держава-агресор продовжує розвивати власні зразки озброєння, зберігаючи доступ до іноземних технологій через мережі постачання та посередників.

«Такі розробки можуть бути використані не лише у війні проти України, а й для дестабілізації безпекової ситуації в інших регіонах світу, зокрема союзниками рф — Іраном та КНДР», – зазначили у ГУР.