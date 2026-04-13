Росіяни вдарили "шахедом" по багатоповерхівці у Краматорську на Донеччині

У Краматорську ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку. Унаслідок удару осколкових поранень зазнала 88-річна жінка.

Про це повідомляє Національна поліція України.

13 квітня російський "шахед" вдарив по багатоповерхівці у Краматорську. "Момент атаки побачив екіпаж медеваку бригади "Хижак". Вони першими рушили до епіцентру вибуху", – зазначають у поліції.

На дев’ятому поверсі бійці знайшли 88-річну жінку. Вона отримала осколкові поранення голови.

Постраждалій надали допомогу на місці та передали медикам швидкої.