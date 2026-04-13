Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Все погано, але надії немає
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Суспільство / Війна

Росіяни вдарили "шахедом" по багатоповерхівці у Краматорську на Донеччині

Літня жінка зазнала осколкових поранень унаслідок ворожої атаки.

наслідки удару "шахеда" у Краматорську
Фото: Нацпол України

У Краматорську ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку. Унаслідок удару осколкових поранень зазнала 88-річна жінка.

Про це повідомляє Національна поліція України.

13 квітня російський "шахед" вдарив по багатоповерхівці у Краматорську. "Момент атаки побачив екіпаж медеваку бригади "Хижак". Вони першими рушили до епіцентру вибуху", – зазначають у поліції.

Фото: Нацпол України

На дев’ятому поверсі бійці знайшли 88-річну жінку. Вона отримала осколкові поранення голови. 

Постраждалій надали допомогу на місці та передали медикам швидкої.

