Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Єврокомісія розслідує кібератаку на свої офіційні ресурси

Підозрюють можливе викрадення даних.

Європейська комісія розпочала розслідування кібератаки на свої вебсайти, яку виявили 24 березня, пише Politico

Попередні результати перевірки свідчать про те, що зловмисники могли викрасти частину даних. Атака була спрямована на хмарну інфраструктуру, яка обслуговує платформу Europa.eu — на ній розміщені ресурси Єврокомісії, Європейського парламенту, Ради ЄС та інших інституцій Євросоюзу.

Представники ЄС запевнили, що вжили «негайних заходів» для локалізації інциденту, і наразі вважають, що атаку стримали. При цьому внутрішні системи самої Комісії не постраждали. Наразі не розголошується, хто саме стоїть за цим зламом. За безпеку інституцій відповідає орган CERT-EU, який входить до ІТ-департаменту Комісії та продовжує моніторити ситуацію для посилення кіберзахисту в майбутньому.

Керівник агентства ЄС із кібербезпеки (ENISA) нещодавно попереджав про масштабні виклики у цій сфері, а Європарламент уже стикався з великим витоком даних у 2024 році після зламу HR-системи. Наразі Єврокомісія контактує з усіма відомствами, яких міг торкнутися цей інцидент, для детального аналізу наслідків.

Читайте також
