Єврокомісія розслідує кібератаку на свої офіційні ресурси

Європейська комісія розпочала розслідування кібератаки на свої вебсайти, яку виявили 24 березня, пише Politico.

Попередні результати перевірки свідчать про те, що зловмисники могли викрасти частину даних. Атака була спрямована на хмарну інфраструктуру, яка обслуговує платформу Europa.eu — на ній розміщені ресурси Єврокомісії, Європейського парламенту, Ради ЄС та інших інституцій Євросоюзу.

Представники ЄС запевнили, що вжили «негайних заходів» для локалізації інциденту, і наразі вважають, що атаку стримали. При цьому внутрішні системи самої Комісії не постраждали. Наразі не розголошується, хто саме стоїть за цим зламом. За безпеку інституцій відповідає орган CERT-EU, який входить до ІТ-департаменту Комісії та продовжує моніторити ситуацію для посилення кіберзахисту в майбутньому.

Керівник агентства ЄС із кібербезпеки (ENISA) нещодавно попереджав про масштабні виклики у цій сфері, а Європарламент уже стикався з великим витоком даних у 2024 році після зламу HR-системи. Наразі Єврокомісія контактує з усіма відомствами, яких міг торкнутися цей інцидент, для детального аналізу наслідків.