Зеленський: вперше в історії війни позиції окупантів було взято виключно безпілотними платформами

Вперше в історії російсько-української війни позиції окупантів було взято виключно безпілотними платформами.

Про це заявив Володимир Зеленський під час привітання працівників оборонно-промислового комплексу.

Це стало можливим завдяки наземним роботизованим комплексам (НРК) та дронам. Окупанти здалися в полон, а операцію виконали без участі піхоти й без втрат ЗСУ.

"«Ратель», «терміт», «ардал», «рись», «змій», «протектор», «воля» та інші наші НРК лише за три місяці виконали на фронті вже більше 22 тисяч місій", - йдеться в повідомленні.

За словами Президента, в найбільш небезпечні зони замість воїнів йшов робот. Це допомогли зберегти чимало життів.

Зеленський розповів і про морські дрони Sea Baby, «Магура» та «Сарган» , як про українську експортна позиція.

"Як і наша артилерія, яку ми виробляємо найбільш масштабно у Європі. Як і наші снаряди, яких зараз усе більше. Як і наша «броня», яка щороку стає все більш ефективною. Все це забезпечує наш ОПК – наші оборонці, українські зброярі", - підсумував Президент.