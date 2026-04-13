ГоловнаТехнології

Зеленський: вперше в історії війни позиції окупантів було взято виключно безпілотними платформами

Йдеться про наземні роботизовані комплекси та дрони.

Фото: Володимир Зеленський

Вперше в історії російсько-української війни позиції окупантів було взято виключно безпілотними платформами.

Про це заявив Володимир Зеленський під час привітання працівників оборонно-промислового комплексу.

Це стало можливим завдяки наземним роботизованим комплексам (НРК) та дронам. Окупанти здалися в полон, а операцію виконали без участі піхоти й без втрат ЗСУ. 

Фото: Володимир Зеленський
"«Ратель», «терміт», «ардал», «рись», «змій», «протектор», «воля» та інші наші НРК лише за три місяці виконали на фронті вже більше 22 тисяч місій", - йдеться в повідомленні.

За словами Президента, в найбільш небезпечні зони замість воїнів йшов робот. Це допомогли зберегти чимало життів.

Зеленський розповів і про морські дрони Sea Baby, «Магура» та «Сарган» , як про українську експортна позиція. 

Фото: Володимир Зеленський
"Як і наша артилерія, яку ми виробляємо найбільш масштабно у Європі. Як і наші снаряди, яких зараз усе більше. Як і наша «броня», яка щороку стає все більш ефективною. Все це забезпечує наш ОПК – наші оборонці, українські зброярі", - підсумував Президент.

  • Зеленський привітав працівників ОПК України із професійним святом і заявив, що за чотири роки Україна збудувала нову оборонну індустрію
﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies