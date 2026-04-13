Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
"Так виглядає сила, загартована боєм": Зеленський привітав працівників ОПК України із професійним святом

За чотири роки Україна збудувала нову оборонну індустрію. 

Володимир Зеленський
Фото: Сайт президента

Президент Володимир Зеленський привітав працівників оборонно-промислового комплексу України із професійним святом. 

"Наші ракети, безпілотні системи, наші перехоплювачі, ударні та морські дрони й розвідники, артилерія, боєприпаси, бронетехніка, роботизовані комплекси й багато іншого. Все те, що сьогодні справді гордо називається "зброя України". Так виглядає сила, загартована боєм, болем, вогнем. Так виглядає захист, бажання свободи й справедливості. Так виглядає якість і влучність, досконалість і далекобійність. І так виглядає незалежність. Інструменти, щоб її обороняти. Аргументи, щоб вибороти свій мир", –наголошує глава держави на своїй сторінці у Фейсбук. 

Президент підкреслює, що "сьогодні професійний день тих, хто цю нашу силу примножує. Наші українські зброярі – всі працівники оборонно-промислового комплексу України. За чотири роки Україна збудувала нову оборонну індустрію. Масштабну, дієву, в усіх сенсах вражаючу. Я дякую за це всім, хто працює в нашому оборонному комплексі, у нашій збройній промисловості.

Слава нашим зброярам, слава нашій «оборонці»! Дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!"

Читайте також
