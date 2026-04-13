"Так виглядає сила, загартована боєм": Зеленський привітав працівників ОПК України із професійним святом

Президент Володимир Зеленський привітав працівників оборонно-промислового комплексу України із професійним святом.

"Наші ракети, безпілотні системи, наші перехоплювачі, ударні та морські дрони й розвідники, артилерія, боєприпаси, бронетехніка, роботизовані комплекси й багато іншого. Все те, що сьогодні справді гордо називається "зброя України". Так виглядає сила, загартована боєм, болем, вогнем. Так виглядає захист, бажання свободи й справедливості. Так виглядає якість і влучність, досконалість і далекобійність. І так виглядає незалежність. Інструменти, щоб її обороняти. Аргументи, щоб вибороти свій мир", –наголошує глава держави на своїй сторінці у Фейсбук.

Президент підкреслює, що "сьогодні професійний день тих, хто цю нашу силу примножує. Наші українські зброярі – всі працівники оборонно-промислового комплексу України. За чотири роки Україна збудувала нову оборонну індустрію. Масштабну, дієву, в усіх сенсах вражаючу. Я дякую за це всім, хто працює в нашому оборонному комплексі, у нашій збройній промисловості.

Слава нашим зброярам, слава нашій «оборонці»! Дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!"