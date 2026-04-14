NASA вже готує наступну місію для польоту на Місяць

Artemis III запланована на наступний рік.

NASA готує наступну місію "Артеміда" для польоту на Місяць, який запланований наступного року.

Про це пише Associated Press.

У наступній місії, астронавти Artemis III відпрацюють стикування своєї капсули Orion з одним або двома місячними посадковими модулями на орбіті навколо Землі.

Тим часом, SpaceX Ілона Маска та Blue Origin Джеффа Безоса вже змагаються, щоб першими підготувати посадковий модуль своєї компанії до висадки на Місяць місії «Артеміда IV» у 2028 році.

Механізм стикування для випробувального запуску Artemis III майже до місячного дна вже працює у Космічному центрі Кеннеді у Флориді.

NASA обіцяє оголосити про екіпаж Artemis III «незабаром». Місія має на меті зменшити ризик подальших висадок на Місяць.