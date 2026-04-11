Головне за ніч та ранок суботи, 11 квітня: понад 170 боєзіткнень, атака на Одесу, удари по Сумщині

Нічна повітряна атака, 173 бойових зіткнення, бої на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, завершення місії Artemis II.

Уночі росіяни атакували ударними безпілотниками Одесу. Працювали сили протиповітряної оборони. Вочевидь, окупанти готуються до "Великоднього перемир'я".

За інформацією Одеської МВА, внаслідок влучання у житловий сектор загинуло двоє людей. Ще двоє постраждалих наразі перебувають у лікарні.

Пошкоджено десятки приватних та багатоквартирних будинків, гуртожиток, будівлю дитячого садка, заклади харчування.

Під ударом також опинилися об’єкти інфраструктури. З ночі на всіх локаціях працюють комунальні служби.

Окупанти від ранку обстрілюють Херсон: є жертви.

У Херсоні загинув чоловік, у селі Федорівка – жінка.

Одна людина загинула внаслідок атаки російськими FPV-дронами Нікополя Дніпропетровської області.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 173 бойових зіткнення.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Степанівка, Іванопілля та Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Удачне, Іванівка, Молодецьке, Покровськ, Шевченко, Гришине, Філія та Новосергіївка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося шістнадцять атак окупантів.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1140 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 310 110 солдатів.

Упродовж доби російські окупанти атакували Сумську область з різних видів озброєння. Через ворожі обстріли в області відомо про 23 поранених та значні руйнування цивільної інфраструктури, інформує Національна поліція України.

У місті Суми внаслідок удару травмовано 17 осіб, серед яких 14-річна дитина, троє чоловіків та 13 жінок різного віку. Як додають у ДСНС України, окупанти двічі атакували житлові будинки в Сумах.

У ніч на 11 квітня Росія атакувала Україну 160 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 100 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 133 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Астронавти Рід Вайзмен, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Гансен здійснили успішне повернення на Землю після 10-денної подорожі навколо Місяця на борту капсули Orion.

Як пише BBC, місія Artemis II, яка ознаменувала відновлення після пів століття перерви дослідження людством Місяця, завершилася у Тихому океані, де капсула успішно сіла на воду на швидкості близько 20 миль на годину завдяки спеціальним парашутам.

Екіпаж передав повідомлення про те, що стан усіх астронавтів хороший. Команда NASA спільно з військовими відкриє капсулу та доправить четвірку повітрям до спеціального базового судна, з якого ті згодом зможуть нарешті вирушити додому.

Астронавти Artemis II встановили абсолютний рекорд віддаленості космічних подорожей в історії людства: вони відлетіли від Землі на понад 406 тисяч кілометрів.

