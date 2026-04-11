На Кіровоградщині російський дрон пошкодив приватний будинок

У Кіровоградській області російський дрон атакував приватний будинок. Без постраждалих.

Про це повідомляє очільник ОВА Андрій Райкович.

"Нічна дронова атака не минула без наслідків для нашої області. В Аджамській громаді пошкоджено приватний будинок", – написав він.

Унаслідок атаки люди не постраждали. На місці працюють всі профільні служби.