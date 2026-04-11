Окупанти атакували три райони Харківщини, є загиблі і руйнування

Двоє людей загинули від травм отриманих унаслідок обстрілу РФ 9 квітня.

наслідки атаки РФ
Фото: Харківська ОВА

Упродовж минулої доби російські окупанти завдали ударів з різних видів озброєння по трьох районаї Харківської області. Зафіксовані руйнування.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу 9 квітня в сел. Ківшарівка Куп’янської громади загинув 52-річний чоловік, постраждав 48-річний чоловік", – зазначає він. 

Упродовж доби ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • РСЗВ (кількість встановлюється);
  • 14 КАБ;
  • 10 БпЛА типу "Герань-2";
  • 1 fpv-дрон;
  • 3 БпЛА (тип встановлюється).

У Куп’янському районі внаслідок російських атак пошкоджено адмінбудівлю і банк у селищі Великий Бурлук.

В Ізюмському районі пошкоджено 13 приватних будинків, 2 трактори, електромережі в с. Капитолівка і 15 приватних будинків у с. Діброва.

У Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру в м. Лозова.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 187 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 27 843 людини.

