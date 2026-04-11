Упродовж доби російські окупанти атакували Сумську область з різних видів озброєння. Через ворожі обстріли в області відомо про 23 поранених та значні руйнування цивільної інфраструктури.
Про це інформує Національна поліція України.
Упродовж минулої доби на території Сумської області зафіксовано 33 обстріли 23 населених пунктів з території РФ.
У місті Суми внаслідок удару травмовано 17 осіб, серед яких 14-річна дитина, троє чоловіків та 13 жінок різного віку.
Як додають у ДСНС України, окупанти двічі атакували житлові будинки в Сумах.
Перший удар — по багатоповерхівці: зруйновано покрівлю, виникла пожежа. Після ліквідації загоряння рятувальники розпочали демонтаж аварійних конструкцій. До медиків звернулися 5 людей із гострою реакцією на стрес.
Другий удар — по іншому житловому будинку. Виникли пожежі на 1-му та 3-му поверхах. Рятувальники врятували травмовану жінку та передали медикам. Попередньо травмовано 5 людей, серед них дитина.
Також, пошкоджено 12 багатоквартирних та один приватний житловий будинок, дитячий садок, 10 легкових автомобілів, а також вибито вікна на території одного з підприємств.
У Конотопі внаслідок ворожих ударів поранення різних ступенів отримали четверо людей. Двоє жінок 60, та 52 років та двоє чоловіків 30 та 37 років.
Пошкоджено об’єкти житлової, адміністративної та комерційної інфраструктури, зокрема багатоквартирні будинки, транспортні засоби, заклади торгівлі, фінансову установу, медичний заклад, а також інженерні мережі.