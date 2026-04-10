Завтра у Ватикані молитимуться за мир: українці можуть приєднатися

Чування включатиме молитву Розарію та благословення Папи.

Папа Лев XIV
Фото: EPA/UPG

11 квітня, напередодні Великодня, Папа Лев XIV очолить в базиліці Святого Петра у Ватикані молитву за мир.

Про це повідомляє Vatican News.

Молитовне чування за мир у світі, зокрема і в Україні, розпочнеться в суботу о 18:00 за римським часом (19:00 – за Києвом).  Про цю ініціативу Папа оголосив у своєму цьогорічному великодньому посланні «Urbi et Orbi».

Молитовний вечір включатиме молитву Розарію та благословення Папи.

Українська редакція Радіо Ватикану здійснить трансляцію молитовного заходу з коментарем українською мовою, до якої можна буде долучитися через українську сторінку порталу Vatican News.

