Завтра у Ватикані молитимуться за мир: українці можуть приєднатися

11 квітня, напередодні Великодня, Папа Лев XIV очолить в базиліці Святого Петра у Ватикані молитву за мир.

Про це повідомляє Vatican News.

Молитовне чування за мир у світі, зокрема і в Україні, розпочнеться в суботу о 18:00 за римським часом (19:00 – за Києвом). Про цю ініціативу Папа оголосив у своєму цьогорічному великодньому посланні «Urbi et Orbi».

Молитовний вечір включатиме молитву Розарію та благословення Папи.

Українська редакція Радіо Ватикану здійснить трансляцію молитовного заходу з коментарем українською мовою, до якої можна буде долучитися через українську сторінку порталу Vatican News.