Через російські обстріли троє мешканців Херсонщини зазнали поранень

Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 10 квітня російська армія била по населених пунктах Херсонщини артилерією та БпЛА. Унаслідок російської агресії постраждало троє людей.

Вночі у селі Інженерне окупанти спрямували БпЛА у багатоквартирний будинок – поранено літню жінку. А вранці від вибуху снаряду, який ворог скинув з дрона у селі Раківка, постраждало двоє чоловіків.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.